Samsun'da depremzede çocuklara trafik eğitimi verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarma ekiplerince depremzede çocuklara trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'a gelen çocukların moral ve motivasyonun sağlanması için etkinlik düzenlendi.

Komutanlığın bahçesine konuşlandırılan Mobil Trafik Eğitim Aracı'nda çocuklara trafik eğitimi verildi.

Akülü araçlara binen çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı.

Çocuklara etkinliğin ardından boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.





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