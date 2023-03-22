GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen çalışma sonucu, 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, O.K, E.İ, H.A. ve H.K'nin ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, kenevir tohumu, metamfetamin, 13 sentetik ecza hapı ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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