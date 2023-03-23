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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde bulunan 727 yıllık tarihi Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud tarafından 1296 yılında yaptırılan camide ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.



Cami imamı Fahrettin Gündüz, AA muhabirine, caminin Havza'nın en eski ve tarihi camisi olduğunu, camideki lçe sakinlerinin namaza geldiği camide Sakal-ı Şerif'in özel bir sanduka içinde muhafaza edildiğini söyledi.

Ramazan ayının İslam alemine bolluk ve bereket getirmesini dileyen Gündüz, "Camimizin bir diğer özelliği ise 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'da kaldığı tarihlerde Milli Mücadele'mizin önemli olaylarının camimizde yaşanmasıdır. Camimizde Milli Mücadele'nin ilklerinden olan İzmir'in işgalini protesto amacıyla Mevlid-i Şerif okunmuş, o günün önemine binaen halka kuru İzmir üzümü dağıtılmıştır. Camimizde kılınan cenaze namazı sonrası şimdiki Atatürk Evi, o zamanki Mesudiye Oteli'nin önünde Milli Mücadele'nin ilk mitingi düzenlenmiştir. Dönemin kanaat önderlerinden Sıtkı Hoca Efendi'nin vaazlarıyla Havza halkının Milli Mücadele'ye katılması sağlanmıştır." dedi.

Gündüz, caminin mimarisinden dolayı kışın ısıtma sistemi kullanmadan ılık, yazın ise klima olmaksızın serin bir ortama sahip olduğunu kaydetti.





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