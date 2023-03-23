Şehit Kadir Kara, Alaçam'daki kabri başında anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesi Şehit Piyade Onbaşı Kadir Kara, kabri başında dualarla anıldı.

Vatani görevini yaparken 25 yıl önce bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik arama tarama faaliyeti sırasında Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Kadir Kara için Kapaklı Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Programa şehidin yakınları ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ile vakıf üyeleri katıldı.

Şehit babası Bayram Önder'in okuduğu Kur'an'ın ardından program dua edilmesiyle sona erdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.