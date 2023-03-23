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Alaçam'da Geyikkoşan Spor Kulübü'nün binasının açılışı yapıldı

AA

Alaçam'da Geyikkoşan Spor Kulübü'nün binasının açılışı yapıldı

SAMSUN (AA) - Alaçam'da bir süre önce kurulan Geyikkoşan Spor Kulübü'nün binası, açıldı.

Kulüp başkanı Sebahattin İnce, açılışta yaptığı konuşmada, çeşitli alanlarda faaliyet gösterecek kulüplerinin ağırlıklı olarak güreş dalında faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Alaçam deyince akla güreş geldiğini belirten İnce, "İlçemizin simgesi olan 'Geyikkoşan' isminin daha fazla hafızalarda yer etmesi için kulübün adını da Geyikkoşan Spor Kulübü yaptık. Amacımız çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlamak, onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Bunun için spora gerekli yatırımı yapıyoruz." dedi.

Açılışa Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Müftüsü Orhan Bal, İlçe Mal Müdürü Hamza Eker, Geyikkoşan Yağlı Güreşleri ağası Turgut Şahin ile davetliler katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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