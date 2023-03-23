Kavak'ta lavanta yetiştiriciliği eğitim semineri düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Kavak ilçesinde lavanta bitkisinin üretilerek ilçe ekonomisine kazandırılması amacıyla eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kavak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Ramazan Akçan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Ebru Akman ile çiftçiler katıldı.

Akman, burada yaptığı konuşmada, çiftçiler için önemli bir kaynağı olabilecek ve ilçe ekonomisine katkı sağlayacak lavanta bitkisinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Açılış ve selamlama konuşmasının ardından seminere eğitmen olarak katılan ziraat mühendisleri Hasan Bakır ve Halis Arat, lavanta bitkisinin tanıtımı, faydası, kullanıldığı yerler ile dikimi, bakımı, yetiştiriciliği, hasat edilmesi ve ekonomik yönden getirisi hakkında bilgi verdi.

Seminer, katılımcılara sertifika verilmesinin ardından sona erdi.





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