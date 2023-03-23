Samsun'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat halindeki apartmandan düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Beypınar Mahallesi 1386. Sokak'ta inşaat halindeki apartmanda çalışan Murat Baltaoğlu, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden düştü.



Baltaoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

İnşaat sahibi A.B. ise ifadesi alınmak üzere Şehit İrfan Sadık Kocabaş Polis Merkezine götürüldü.

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