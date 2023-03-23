OMÜ'de iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği eğitimi verilebilecek

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünden, "İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği Eğitim Kurumu" yetki belgesi aldı.

Bakanlığın iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği ile ilgili yönetmeliğindeki şartları karşılayan OMÜ'de, "İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi" açıldı.

OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, gazetecilere, iş kazalarının, tüm toplumu sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkilediğini söyledi.

Üniversitelerine "İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği Eğitim Kurumu" yetki belgesi verilmesinin önemli olduğunu belirten Ünal, iş kazaları ve meslek hastalıklarının günümüzde büyük risk oluşturduğunu ifade etti.

Dünya ülkelerinde ve Türkiye'de sanayileşme ile birlikte makineleşme ve üretimde kullanılan çok sayıda kimyasal maddenin yol açtığı iş kazaları ile meslek hastalıklarının, çağın önemli bir problemi haline geldiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Bu durum iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının gerekliliğini gösteriyor. Yaşanan iş kazaları, kazayı geçiren çalışandan, kazanın meydana geldiği işletmeden ve işletmenin bulunduğu çevreden başlayan zincirleme etkilerle büyüyerek tüm toplumu sosyal ve ekonomik yönden olumsuz etkileyen bir olay haline dönüşmekte. İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlerin alınmasıyla, muhtemel iş kazalarının, işçi, işveren, devlet açısından vereceği zararların önüne geçmek mümkün. İş yerlerinde sağlıklı, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulabilmesi çok önemlidir. Buralarda görev alacak iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeline yönelik eğitimlerin üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde verilebilmesinin önünü açan yetki belgesinin bu anlamda önemi çok büyük."

OMÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çelenk Kaya ise amaçlarının, iş yerlerinde daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak olduğunu belirtti.

Kaya, "Çalışmalarımızın amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak. OMÜ olarak aldığımız yetki belgesi ile iş yerlerinde mevcut tehlikeler, bunlardan kaynaklı risklerin önüne geçilmesinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli eğitimlerini verebileceğiz." diye konuştu.

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