OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahin'den ramazan açıklaması

SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, "Ramazan ayı, sabır ve bu sabrı öğrenme ayıdır." dedi.

Şahin, ramazan ayının başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, İslam dininin temel ibadetlerinin hac, oruç, zekat, namaz ve kurban ibadeti olduğuna işaret etti.



Oruç ibadetinin insanın bedenine ve ruhuna hizmet ettiğini vurgulayan Şahin, "Çünkü insanın fıtratında yeme, içme ve neslini devam ettirme özelliği vardır. Bu konuda ramazan ayı insanın haz duygusunu kontrol etmesini sağlar. Toplumsal anlamda bayramlar, iftarlar, sosyal yardımlaşmalar ile birlikte de insanın içerisindeki paylaşma duygusunu geliştirmiş olur. Ramazan aynı zamanda namaz ibadetinin yoğun yaşandığı bir zaman dilimidir. Müslümanlar gündüz oruç akşam ise teravih namazı ile ibadetini sürdürür. Yaratıcısı ile hemhal olan, bütün olan bireylerin ruhsal doygunluğu üst düzeye çıkar. Maddi durumu iyi olmayan insanlara zekat, sadaka, iftar yardımı, bayram harçlığı gibi yardımlar ile ramazan ayı insanlığa büyük hizmetlerde bulunur." dedi.

Ramazan ayının hoşgörü ayı olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Osman Şahin, şunları kaydetti:



"Peygamber Efendimiz şöyle bir hadis buyuruyor; Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, 'Ben oruçluyum' deyin. Çünkü insanlar açlıktan, trafikten ya da farklı sebeplerden ötürü sinirli, aşırı tepki göstermiş ve şiddet eğiliminde olabilir. Bu durumda oruç hem o kişileri daha sabırlı olmaya yöneltir. Ramazan ayı sabır ve bu sabrı öğrenme ayıdır. Yılı dört mevsim olarak değerlendirdiğimizde, yaz mevsimi hasat ve ürünleri devşirme mevsimidir. Diğer mevsimlere hazırlıktır. Burada kazandıklarımızı diğer mevsimlerde harcarız. Harcadıkça eksilme olur ve sürekli depolama ihtiyacımız vardır. Ramazan ayı hem bireye hem de topluma böyle bir sezon sunar. Bir ay boyunca bu eğitim açısında insan olgunlaşması açısından da bu dört hafta önemlidir. İnsanın dönüşmesine ve olgunlaşmasına büyük oranda yardımcı olur. Ramazan ayı bizlere saflık, olgunluk, topluma ise huzur ve sosyal barış getirir."

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