Samsun'da evden hırsızlık iddiası

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde bulunan eşyaların çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, 2,5 yıldır İstanbul'da ikamet eden Fatma Dere, İsmet Paşa Mahallesi Gençlik Caddesi'nde 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairesine geldi.



Evdeki pek çok eşyanın olmadığını gören Dere, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.





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