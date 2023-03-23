Yakakent'te Orman İşletme Şefliği ücretsiz 2 bin fidan dağıttı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde Orman İşletme Şefliğince Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



Hafta kapsamında Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Orman İşletme Şefi Burak Yayla ve Orman İşletme Şefliği personelinin katılımıyla Yakakent Meydanı'nda fidan dağıtım etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak 500 ceviz, 700 mahlep ve 800 hünnap olmak olmak üzere 2 bin fidan dağıtıldı.







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