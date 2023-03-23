Salıpazarı'nda askıda pide ve ekmek uygulaması başlatıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ramazan ayı boyunca askıda pide ve ekmek uygulaması başlatıldı.



Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası öncülüğünce hayırseverler tarafından başlatılan uygulamaya ilçedeki tüm fırınlar dahil oldu.

Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Yüksel, esnafla yürütülen uygulama sayesinde ihtiyaç sahiplerinin ramazan ayı boyunca gönül rahatlığıyla pide ve ekmeklerini alabileceklerini dile getirerek, "Kampanyaya destek vermek isteyen esnafımızın da bu uygulamaya katılmalarını bekliyoruz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak ilçemizdeki tüm fırın işletme sahiplerine ve hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gökçeli Mahallesi Yeşil Caddesi'nde fırın işletmeciliği yapan Haydar Akgül de bazı vatandaşların ekmek ve pidesini aldıktan sonra askıda pide ve ekmek uygulamasına katkı verdiğini belirterek, "Bizler de uygulamaya destek veriyoruz ve yaygınlaşmasını temenni ediyoruz." dedi.





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