Havza'da ramazan pidesi fiyatında indirim yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde ramazan pidesi fiyatında indirime gidildi.

Havza'da geçen yıl 350 gram olan sade pidenin 6 lira olan fiyatı, gramajı 320'ye düşürülerek 10 liraya, yumurtalı pide fiyatı ise7,5 liradan 12,5 liraya çıkarıldığına dair fiyat tarifesi fırınlara asıldı.

Ramazan ayının ilk günü, fırıncılar aralarında aldıkları kararla 320 gram sade pideyi 8 liraya, yumurtalı pidenin fiyatını ise10 liraya indirdi.

Fırın sahibi Bülent Yılmaz, artan un ve diğer girdi fiyatlarındaki maliyetler nedeniyle ramazan pidesi fiyatlarının arttığını dile getirerek, "Girdi maliyetlerimiz çok arttı. Buna rağmen ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerde hem ramazan ayının bereketini paylaşmak hem de her hemşehrimizin evine sıcak ramazan pidesi götürmesine katkıda bulunmak adına fırıncı esnafı olarak pide fiyatlarında indirime gitme kararı aldık. Ramazanın ülkemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ederim." dedi.





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