Samsun'da AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için 93 kişi başvurdu

SAMSUN (AA) - AK Parti Samsun İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurusunda bulunanlar tanıtıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen tanıtım toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Köse ile partililer ve milletvekili aday adayları katıldı.

Köse, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 20 yılı aşan iktidar döneminde sayısız hizmet, yatırım ve yeniliklerle Türkiye'ye çağ atlattığını dile getirerek, "AK Parti'miz iktidarında milli iradenin üzerine çöreklenen ve ülkemizin refah ve kalkınma mücadelesi önünde büyük engel olan vesayet sistemi sona ermiştir. AK Parti, temel insan hakları ve hürriyetlerinin teminatı, reformların, yeniliğin, değişimin ve demokrasinin öncüsü olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye, ekonomiden adalete hayata geçirdiğimiz nice reform ve hizmetlerle, dev yatırımlarla her şeyin en iyisine layık olan milletimizin gönlüne girmeyi başardık." dedi.

Köse, seçimde teşkilat olarak canla başla çalışacaklarını kaydetti.

Demir ise milletvekili aday adaylarına başarılar diledi.

Daha sonra milletvekili aday adayı olan 93 kişi, partililere tanıtıldı.





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