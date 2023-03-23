Çarşamba Belediyesi ramazan ayında etkinlikler düzenleyecek

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi 2023 ramazan ayı etkinlik takvimini açıkladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenleyeceği programlarla vatandaşlarla buluşacak.



Tiyatro oyunları, çocuk gösterileri, tasavvuf müziği konserlerinin yanı sıra birçok etkinlik Çarşambalılar için sahnelenecek.



Çarşamba Belediyesi aynı zamanda Kahramanmaraş'ta da ramazan programları düzenleyecek. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta bin kişilik iftar çadırı kuran Çarşamba Belediyesi, hem iftar hem de sahurda depremzedelere yemek ikramında bulunacak.



Belediye Başkanı Halit Doğan, 11 ayın sultanı ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu yıl ülkemiz afetlerle mücadele etti. Yaraları birlikte sarmak, ramazanın manevi havasını hep birlikte yaşamak istiyoruz. İlçemizde ramazan ayı boyunca birçok etkinlik vatandaşlarımızla buluşacak. Maşa ile Koca Ayı'dan Geç Kalanlar tiyatro oyununa, tasavvuf müziği konserinden sihirbazlık gösterisine dolu dolu program hemşehrilerimizi bekliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından oradaki vatandaşlarımızın da yüzlerinde biraz olsun gülümseme oluşturabilmek, yaralarını birlikte sarmak adına ekiplerimiz bölgede olacak. Ramazan boyunca her gün bin kişiye iftar ve sahurda yemek ikram edeceğiz. Bunun dışında Ramazan etkinliklerimizle de bölgede olacağız. Çocuklarımızın yüzü gülsün, mutlu olsunlar istiyoruz. Tüm İslam alemine bir kez daha hayırlı ve bol ramazanlar diliyorum."



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