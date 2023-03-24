1930 Bafraspor, Bafra Futbol Kulübünü 3-0 yendi

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SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu'nda, B Grubu play-off dördüncü maçında 1930 Bafraspor, Bafra Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Bafra Şehir Stadı'nda oynanan maçı Teksen Eker, Sezgin Şahbaz ve Türker Kayabır hakem üçlüsü yönetti.

1930 Bafraspor'un gollerini, Bafra Futbol Kulübü'nden Turgut Rençber kendi kalesine ile Özcan Alkan ve Halim Boşnak kaydetti.



Karşılaşma, 1930 Bafraspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

1930 Bafraspor, play-off beşinci maçında 26 Mart Pazar günü Tekkeköy Belediyespor ile karşılaşacak.

Play-off maçlarının tamamlanmasıyla şampiyonluğu ulaşacak takım, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme hakkı elde edecek.















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