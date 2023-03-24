Başkan Kılıç, ilk iftarı depremzede aileyle yaptı

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ramazan ayının ilk iftarını deprem bölgesinden gelerek ilçeye yerleştirilen aileyle yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kılıç, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye yerleşen depremzede Şahin ailesiyle ramazan ayının ilk iftarında bir araya geldi.



Yaraların hep birlikte sarılacağını dile getiren Kılıç, "Ülkemiz tarihin en büyük afetlerinden biri ile yüzleşti, çok büyük yıkımlar oldu. Büyük acılar duyduk ama çok şükür, bugün burada ramazan ayının ilk gününde orucumuzu hep birlikte açıyoruz. Ramazanın ilk gününde iftarda buluşmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

Kılıç, bu yıl da ramazan ayı boyunca ilçe genelinde evde yemek yapamayacak durumda olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla engellilere iftarlarda sıcak yemek temin etmeye devam edeceklerini anlatarak, "Her zaman sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin gereği olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ettik ve devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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