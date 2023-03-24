Salıpazarı'nda fındıkta hastalık ve zararlıları kontrolü yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fındıkta hastalık ve zararlılarla ilgili kontrol gerçekleştirdi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Düzköy, Kocalar, Merkez Kocalar, Alanyaykın ve Karacaören mahallelerinde bulunan örnek fındık bahçelerinde hastalık ve zararlıların kontrolünü yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, fındık kozalak akarlarının çok fazla verim düşüklüğüne neden olduğunu, çiftçilerin buna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, akarların fındık kurdu ile en önemli fındık zararlısı olduğunu anlattı.



Özdal, kozalak akarlarının fındık dallarından zamanında toplanması gerektiğini kaydetti.





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