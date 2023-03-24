Kaymakam Zaman'dan Ziraat Odası Başkanı Bedir'e başarı belgesi

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SAMSUN (AA) - Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir'e başarı belgesi verdi.



Ziraat Odasını ziyaret eden Zaman, burada, ilçede yürüttüğü çalışmalarından ötürü Bedir'e başarı belgesi sundu.



Bedir, Kaymakam Zaman'a teşekkür ederek, "İlçemizle ilgili yapılacak tüm çalışmalarda biz de varız. Çalışmalarımıza her alanda destek veren Kaymamamıza teşekkür ederim." dedi.





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