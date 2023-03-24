Yakakent'te halk eğitim merkezi kursiyerlerinden 41 öğrenciye kıyafet

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde halk eğitimi merkezi bünyesinde açılan dikiş kursunda kıyafet yapan kursiyerler, bunları 41 öğrenciye ulaştırdı.



Yakakent İmam Hatip Ortaokulu ek binasında açılan dikiş kursunda usta öğretici Lale Kapusuz tarafından kursiyerlere eğitim verildi.



Kursiyerlerin kursta yaptıkları giysiler, Kaymakam Abdülsamet Kılıç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek'in katılımıyla 41 öğrenciye ulaştırmak üzere okul idaresine teslim edildi.



Kaymakam Kılıç, usta öğretici ve kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.





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