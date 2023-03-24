Selin etkilediği kentlerde toprak "toksik madde bakımından incelenmeli" uyarısı

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Afşin Ahmet Kaya, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "Bölgede yetişen ürünlerde ve toprakta kimyasalların etkileri, toksik madde etkileri mutlaka araştırılmalıdır. Belirli aralıklarla toprak numuneleri alınıp incelenmelidir." dedi.

Kaya, AA muhabirine, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin birçok riski beraberinde getirebileceğini söyledi.

Afet yönetiminin dünyada ve Türkiye'de önemli yer teşkil ettiğine dikkati çeken Kaya, afetlerin sonuçlarının doğrudan ülkelerin ekonomisini etkilediğini, bunun için bilgili ve bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Adıyaman ve Şanlıurfa'da geçmişte de sel felaketi yaşandığına işaret eden Kaya, şöyle devam etti:

"Dere yataklarının olduğu alanlar, dereler, ırmaklar zaman içinde yağan yağmurun şiddetine göre afet sonucu doğurabiliyor. Afet sonrasında halk sağlığı sorunu olarak karşımıza temiz su kaynağına erişim kısıtlılığı çıkıyor. Çünkü sel sularının hastane, atık işleme tesislerinin, akaryakıt istasyonlarının atıklarıyla karışarak sokaklara, tarım arazilerine yayılması birçok olumsuzluğu beraberinde getirecektir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda temiz suya erişim oldukça güçleşecektir. Ayrıca bölgede bulaşıcı hastalıkların görülme olasılığı aartacaktır. Ayrıca sel sularının ovaları ve tarım alanlarını da etkilemesi nedeniyle tarımsal üretim de olumsuz etkilenecektir."

Sel sonrasında bölgede düzenli ilaçlama, temizleme ve insanlara temiz su kaynaklarının ulaştırılmasının önem taşıdığının altını çizen Kaya, sürekli halk sağlığı ve tarımsal alanların kontrollerinin yapılması gerektiğini anlattı.

Bölgede yetişen bitkilerin ve tarım arazilerinin kimyasallara karşı takip edilmesi gerektiğini belirten Kaya, "Bölgede yetişen ürünlerde ve toprakta kimyasalların etkileri, toksik madde etkileri mutlaka araştırılmalıdır. Belirli aralıklarla toprak numuneleri alınıp incelenmelidir." diye konuştu.





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