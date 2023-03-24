Çarşamba'da hafif ticari aracın çarptığı bisikletli yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çaptığı bisikletli, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep A. idaresindeki 55 AGR 310 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen O.T'ye çarptı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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