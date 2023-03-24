Çarşamba'da hizmet verecek yeni özel eğitim anaokulunun inşaatına başlandı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede Hasbahçe Özel Eğitim Anaokulunun inşaatına başlandığını bildirdi.



Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede eğitime yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.



İnşaatına başlanan Hasbahçe Özel Eğitim Anaokulunun 12 derslikli olacağını ve içinde atölyeler bulunacağını belirten Doğan, şunları kaydetti:



"İnşaatın 2024'te tamamlanması planlanıyor. Tamamlandığında özel gereksinimli öğrencilerimiz, fiziksel şartları elverişli, donanımlı, günümüz şartlarına uygun ve nitelikli bu okulda öğrenimlerine devam edecek Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Akif Ersoy Anaokulumuzun da inşaat çalışmaları başlamıştı. 8 derslikli, zemin hariç 3 kat olacak olan okulumuzun da 300 iş gününde tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine açılmasını planlanıyoruz. Çocuklarımızın gelişimlerine uygun, güvenlikli, bahçesi, parkı olan bir anaokulu olarak hizmet verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okullarımız ilçemize, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olsun."



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