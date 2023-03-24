Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendi.



Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adreslerde yapılan aramada yaklaşık 10 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 13 uyuşturucu kullanma aparatı ile ruhsatsız av tüfeği ve 78 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda B.K, E.O, N.K, B.K, R.G, H.K, E.K, R.K, N.T, M.C.G. ve M.T. gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





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