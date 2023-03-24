Çarşamba Belediyesi, "Çarşamba Nüfus Defteri 1834-1845" kitabını yayımladı

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesinin, "Çarşamba Nüfus Defteri 1834-1845" kitabını yayımladığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşambalı yazarlar Safa Temiz ve Hasan Topuz'un araştırmalarından oluşan Osmanlıca kaynakların yer aldığı eser, ilçe için önem taşıyor.

"Çarşamba Nüfus Defteri 1 (1834-1845)" kitabında Çarşamba ilçesi ve Samsun bölgesinin nüfus yoğunluğu, bölgenin etnik yapısı, kültürel varlığı, Osmanlı salname geleneği ve salnamelerdeki bilgilere bağlı kalarak tek eserde toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın geçmişine ışık tutan, tarihi bir kaynağı hayata geçirdiklerini belirtti.



Karadeniz bağlantı yolu üzerinde bulunan, Yeşilırmak'ın iki yakaya ayırdığı Çarşamba'nın kültürel birikime, tarihi zenginliklere, doğal güzelliklere, kara yoluna, havalimanına ve üniversiteye sahip olmasıyla cazibe merkezi olduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:



"Sanat, edebiyat, bilim, siyaset ve bürokrasi alanında önemli insanları yetiştirmiş, kendine has özellikleriyle tarih sayfasında yerini almış, kurulduktan bugüne her daim adından söz ettirmeyi başarmıştır. Osmanlı Nüfus Defterleri ve Salnamelerin gün yüzüne çıkartılması, günümüz alfabesine aktarılması, kendi atalarımızın izini sürmemiz açısından çok kıymetlidir. Değerli hocalarımız Safa Temiz ve Hasan Topuz'un araştırmalarından oluşan, belediyemiz yayınlarından çıkartmış olduğumuz bu eser, uzun uğraşlar ve emekler sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bu eser, Çarşamba'mız için önemli tarihi kaynak olarak yerini alacaktır."







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