Yakakent ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı

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SAMSUN (AA) - 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Samsun'un Yakakent ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi.



Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.



Seçim süreciyle alakalı iş ve işlemlerle ilgili Kaymakam Abdüssamed Kılıç başkanlığındaki toplantıya İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili diğer kolluk ve kamu personeli katıldı.





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