Samsunspor-Altınordu maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Altınordu'yu 2-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, gol yemeden iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir 90 dakikadan üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Haftalar ilerledikçe ligin zorlaştığını vurgulayan Eroğlu, "Her rakip kendince güçlü. Biz tabii ki hücum yapmaya çalışan, aynı zamanda takım savunmasını iyi yapan bir takımız. Bugün tabii topa sahip olduğumuz bölümde belki çok üretken bir oyun oynayamadık. Bu da rakiplerin artık savunmada beşli, altılı dizilmeleri, alan savunmasını iyi yapmalarına neden oluyor. Topa sahip olduğumuz bölümü çok iyi oynasak da ilk yarı özellikle üretken bir oyun, gol pozisyonu anlamında sağlayamadık. Burada Altınordu'yu da tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım savunması yaptılar. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle oyunun ritmini kendi lehimize çevirmeyi başardık. 5 maçtır kalemizde gol görmüyoruz, bugün de gol yemeden iyi bir galibiyet elde ettik." dedi.





- Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer ise her iki takım açısından da önemli bir karşılaşma oynadıklarını kaydetti.

Samsunspor'un şampiyonluğa oynayan bir takım olduğuna işaret eden Özer, "Ligde kalmak isteyen, bu ülkenin en önemli takımlarından bir tanesiyiz. Geçen hafta ilk maçımdı benim. Teknik direktör olarak üç puanı kazanmıştık ama Samsun tabii çok zor bir rakip bizim için. İlk devre çok iyi başladık oyuna. Özellikle Samsun'un ataklarını engelleme konusunda, takım savunması adına güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci devrenin başında da çok önemli pozisyon bulduk. 68. dakikaya kadar gayet normal giden bir oyun vardı. Çok fazla pozisyon vermeyen bir Altınordu takımı vardı. Ama penaltıdan sonra biraz riskler almaya başladık. Oyuncu değişiklikleri ile daha da hücumcu oyuncular ile oyunu çevirme adına, onları kullanmaya başladık." diye konuştu.

Son bölümde de ikili santrfora dönerek biraz daha risk aldıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu bölümde zaman zaman pozisyonlar verdik. Özellikle geçiş oyunlarında, kontraataklarda Samsun'a birkaç pozisyon verdiğimizi söyleyebiliriz. Yediğimiz ikinci golden sonra da zaten son dakikalarda mağlup olduk. O yüzden her iki takımı da kutluyorum. İyi bir mücadele oldu. Güzel bir maç oldu diye düşünüyorum. Salı günü çok önemli bir maçımız var içeride. Rakibimiz Denizlispor. Maça çok iyi hazırlanıp galibiyetle ayrılarak bu korkulu ve sıkıntılı durumdan kurtulmak istiyoruz. Kazanmak zorunda olduğumuzu söyleyebilirim. Biz bu ligde kalmak istiyoruz. Çünkü Altınordu takımı çok önemli bir takım. Türkiye'nin kuzeyinden batısından doğusuna kadar bütün yetenekli oyuncuları, Türk gençlerini Türk futboluna kazandırmak için uğraşan bir yerli kulüp, milli kulüp. Amacımız bu takımı sağ salim limana yanaştırıp ligde bırakmak. En büyük görevimiz olacak."





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