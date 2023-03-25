SAMDOB, depremzede çocuklar için "Eni'nin kalbi" çocuk operasını sahneledi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Eni'nin kalbi" çocuk operasını deprem felaketinin ardından Samsun'da konuk edilen depremzede çocuklara destek, umut ve moral vermek amacıyla sahneye koydu.

SAMDOB sanatçıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda "Eni'nin kalbi" çocuk operasını çocukların beğenisine sundu. Çocuk operası, depremzede çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Yönetmenliğini Şahan Gürkan'ın yaptığı eserde Eni ve Mano, Kalplerevi'ne ulaşmaya çalışıyor.

SAMDOB orkestra sanatçılarının müziklerini seslendirdiği çocuk operasının orkestra şefliğini Tolga Taviş yaptı. Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin dekorunu Hakkı Kandır, koreografisini ise Çağılhan Öztornacı üstlendi.









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