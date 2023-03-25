Yakakent Belediye Başkanı Kıyma, depremzede ailelerle iftarda buluştu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya geldi.



Yakakent İlçedeki bir restoranda düzenlenen iftara Belediye Başkanı Kıyma ve eşi Nezahat Kıyma ile Belediye Meclis üyeleri katıldı.



Asrın felaketinin ardından yaraları birlikte saracaklarını belirten Kıyma, depremzede ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ramazan ayının deprem ve sel felaketi nedeniyle buruk geçtiğini dile getiren Kıyma, "Ailelerimizin acılarına bir nebze merhem olabilmek için ne yapmamız gerekiyorsa, tüm milletimizin yaptığı gibi belediyemiz de üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Sizler bizim ailemizsiniz. Allah büyük, devlet güçlü. Gönlümüz de bir, kardeşliğimiz de bir, sevgimiz de bir." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.