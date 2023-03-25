Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden deprem bölgesine yardım

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SAMSUN (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgeye Samsun Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hazırlanan giysiler gönderildi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Bu kapsamda Alaçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı çoğunluğu bebek ve çocuk kıyafeti olan giysiler, deprem bölgesine ulaştırıldı.

Okul müdürü Mehmet Çay, depremin ardından bölgeye yurt içi ve dışından yardım seferberliği başlatıldığını belirtti.

Okullarında da depremzedeler için el emeği göz nuru ile çoğunluğu bebek ve çocuk kıyafetleri olan giysiler hazırladıklarını belirten Çay, bunları paketleyerek deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi.

Manevi iklimin en güzel zamanını yaşadıkları bu günlerde öğretmen ve öğrencilerin bebek ve çocukların daha sıcak kıyafetler içinde üşümemeleri için ellerinden gelen katkıyı yaptıklarını dile getiren Çay, "Öğrenciler ve öğretmenlerimiz, gönüllere sıcak dokunuşlar yapmışlardır. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.





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