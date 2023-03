Bafra Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırıyor

SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesince ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gelerek gıda yardımı için başvuru yapan ve desteği almaya uygun görülen 3 bin 500 kişiye gıda kolisi veriliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçede yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi, engelli ve depremzede vatandaşlar için ramazan öncesi çalışmaları başlattıklarını belirterek, "Ramazan ayı boyunca ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için hızla çalışmasını sürdürüyor. Millet olarak her zaman yoksulun, mazlumun yanında olarak kardeşliğin rahmetini kuşandık. Yardımlaşma ve dayanışmamızı her ortamda en güzel şekilde sergiledik. Her ramazan olduğu gibi bu ramazan ayında da bu konuda gereken hassasiyeti gösteriyor ve ihtiyaç sahiplerimizin yanlarında olduğumuzu dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.