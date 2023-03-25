Bafra Belediyesi her gün 1500 kişiye sıcak yemek veriyor

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesince ilçede iki noktada 1500 kişiye iftar dağıtımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Aşevi ile Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı önünden bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi, engelli ve depremzedelere yemek yardımı yapılıyor.



Yemek dağıtımı, Belediye Aşevinde saat 14.00, Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı önünde ise saat 12.00'de başlıyor.

Her gün dört çeşit yemek ve ekmek veren belediye, aynı zamanda aşevi önünde her akşam kurulan iftar çadırında vatandaşların oruçlarını açmasına imkan sağlıyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kavakpınar Mahallesi Muhtarlığı önündeki aş dağıtım noktasını ziyaret etti.

Yardıma ihtiyacı bulunanların yanlarında olacaklarını belirterek, "Belediye Aşevinde günlük 1500 kişilik sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapıyoruz. Hemşehrilerimizle sohbet ederek her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Hizmetin sağlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





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