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Salıpazarı'nda gençler ve sporcular fidan ve çiçekleri toprakla buluşturdu

AA

Salıpazarı'nda gençler ve sporcular fidan ve çiçekleri toprakla buluşturdu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gençler, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Parkı'nda gençler ve sporcular tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam, burada yaptığı konuşmada, Orman Haftası dolayısıyla Salıpazarı Belediyesinin serasından yetiştiren çiçek, gül ve meyve fidanlarını gençlerle diktiklerini söyledi.

Ormanların geleceğe bırakılacak en önemli miras olduğunu vurgulayan Sağlam, "Gençlerimiz ve sporcularımızla fidan ve çiçek dikimlerimizi yaptık. Gelecekte burası gül bahçesi ve ağaç gölgeleriyle yemyeşil, rengarenk olacaktır. Ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgimizin ve duyarlılığımızın artmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlam, fidanların sağlanmasındaki katkılarından dolayı Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül'e teşekkür etti.

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