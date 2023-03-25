Togg, Samsun'da mobil deneyim merkezi açtı

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SAMSUN (AA) - Akıllı cihazlarını kullanıcılarla doğrudan buluşturan Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Samsun'da mobil deneyim merkezi açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda mobil deneyim merkezi açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturdu.

Samsun'da 1,5 ay açık kalacak mobil deneyim merkezinde kullanıcılar, hem Togg ekosistemini deneyimleme hem de Togg T10X'i inceleme şansı bulacak.

Togg'un Samsun'dan sonra Karadeniz Bölgesi'nin diğer ilerinde de deneyim merkezleri açmaya devam edeceği öğrenildi.

Deneyim merkezine 7'den 77'e tüm Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Togg'un T10X'i serisini inceleyenler, otomobilin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.





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