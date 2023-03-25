Mersin'de oğlu tarafından öldürülen emekli polisin cenazesi Samsun'da defnedildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Mersin'de oğlu tarafından öldürülen özel harekat polisi Zafer Y'nin cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Mersin'den dün öldürülen Zafer Y'nin cenazesi, Bafra ilçesine getirildi.



Kuşçular Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zafer Y'nin cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.



Cenazeye ailesinin yanı sıra meslektaşları vatandaşlar katıldı.

Mersin'de dün, aile içi tartışma sırasında oğlu B.Y. (18) tarafından silahla vurulan Zafer Y, yaşamını yitirmişti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.