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GÜNCELLEME - Samsun'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

AA

GÜNCELLEME - Samsun'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 34 TE 9526 plakalı akaryakıt tankeri, Gündoğdu mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Yaralanan A.E, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yola dökülen akaryakıtın tehlikeye neden olmaması amacıyla Samsun-Ordu kara yolu, iki yönlü olarak Gündoğdu mevkisinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçların geçişi için bu mevkiden itibaren tali güzergah oluşturuldu. Ağır tonajlı araçların geçişine ise tali yoldan da izin verilmedi.

Yolda yapılan temizlik çalışması ve tankerin kaldırılmasının ardından yaklaşık 6 saat sonra kara yolunda trafik, Ordu'dan Samsun yönüne yeniden ulaşıma açıldı.

Kara yolunun Samsun'dan Ordu yönünde de ulaşım, yürütülen çalışmaların ardından normale döndü.

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