Bafra Ovası'nda çeltik arazisine dikilen brokolinin hasadına başlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik arazilerine dikilen brokolinin hasadına başlandı.

Bafra Ovası'nda çeltik hasadından sonra boş kalan arazilerin daha ekonomik kullanılması amacıyla yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 250 dekar alanda dikilen 625 bin brokolinin ilk hasadı yapıldı.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi ve proje koordinatörü Ercan Karaduman, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 120 bin dekar alanda çeltik üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Çeltik hasadından sonra arazinin kış döneminde atıl halde kaldığına işaret eden Karaduman, bu nedenle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde proje geliştirdiklerini anlattı.

Bu kapsamda çeltik hasadının ardından aynı araziye brokoli dikildiğini belirten Karaduman, "Bu çalışma bölgede ilk defa yapıldı. Sebze Üreticileri Birliği ile brokoli fidelerini üreticilerimizle toprakla buluşturduk. Çok olumlu sonuçlara ulaştık." dedi.

Çeltik arazisinde dikilen brokolinin daha değerli olduğuna dikkati çeken Karaduman, şunları kaydetti:

"Brokolinin ortalama 7 lira olduğu dönemde 15 liradan Rusya, Polonya, Ukrayna ve Gürcistan'a satıyoruz. Normalde dönümde 1200 kilograma kadar verim alınıyor. Burada ise dönümde ortalama 700 kilogram ürün aldık. Hasat tarihimizi 10 gün öne çekerek inşallah önümüzdeki yıllarda verimliliğimizi artıracağız. Bafra ilçemizde çeltik alanında kışlık sebze üreterek çiftçinin daha fazla kazanmasını sağlayabiliriz. Ülkemize, çiftçimize, çeltik üreticilerimize hayırlı olsun."

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı da çeltiğin ardından aynı arazide brokoli hasadını da yaptıklarını dile getirerek, "Çeltik tarlalarımıza ektiğimiz brokolilerimiz verimli oldu. Yaptığımız hasat, fiyat, tonaj olarak iyi. Ürünün aroması güzel. Bu yıl 250 dekar alanda uyguladığımız projeyi inşallah bir dahaki yıl daha fazla alanda uygularız ve ülke ekonomimize katkı sağlarız." diye konuştu.

Çeltik üreticisi Bayram Halıcı ise arazisine bu yıl ilk defa brokoli diktiklerine dikkati çekerek, "Verimden çok memnunuz. Haşereden dolayı erken ekilen brokolide ilaçlama çok oluyor ama bu brokoli organik ürün olarak tüketicimize ulaşıyor. Çeltik hasadından sonra 6 ay boş duracak arazide ikinci ürünü almaktan çok mutluyuz. Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekten dolayı da çok memnunuz." ifadesini kullandı.





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