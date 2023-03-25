Samsun’da devrilen kamyondaki 2 kardeş yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Havza ilçesinde bir kamyonun devrilmesiyle sürücü ve kardeşi yaralandı.



Celalettin Büyükbaş (32) idaresindeki 19 LH 107 plakalı buğday yüklü kamyon, Ankara-Samsun kara yolu Karageçmiş Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki kardeşi Niyazi Büyükbaş (29) yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen kamyondan dökülen buğday nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.



Yoldaki ulaşım, buğdayın temizlenmesinin ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



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