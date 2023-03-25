Alaçam Muhtarlar Derneği başkanlığına yeniden Sönmez seçildi

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SAMSUN (AA) - Alaçam Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı.



Alaçam Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Sönmez ile Özgür Ak başkanlığa adaylığını koydu.



Yapılan seçim sonucunda 36 oy alan Sönmez, yeniden başkanlığa seçildi. Ak ise 27 oyda kaldı.



Yönetim kurulu üyeliklerine ise Süleyman Sevinç, Kaya Asan, Mustafa Anakök, Arif Anarat, Mustafa Kartal ve Ahmet Doğan getirildi.



Sönmez, seçimin ardından yaptığı açıklamada, yeniden seçilmesi dolayısıyla delegelere ve kongreye katılanlara teşekkür etti.

Genel kurulda derneğin gelir gider raporları ile gelecek dönemin tahmini bütçe raporları da okunarak oy birliğiyle kabul edildi.



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