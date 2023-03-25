CHP Havza İlçe Başkanlığından depremzedelere iftar

SAMSUN (AA) - CHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından ilçede ikamet eden depremzede ailelere yönelik iftar programı düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen iftar programında akşam namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, burada yaptığı konuşmada, acıların paylaşıldıkça azalacağını dile getirerek, "Bu zaman paylaşma, birlikte olma ve dayanışma zamanı. El ele gönül gönüle yaralarımızı saracağız ve birbirimize destek olacağız. Siz değerli misafirlerimizin rahatı bizler için önemli. Yaşadığımız felakette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar ve afetzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiriyorum." dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de depremin açtığı yaraların el birliği ile sarılacağını söyledi.



Programa ilçede ikamet eden depremzedeler ile Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP İlçe Başkanı Yunis Yılmaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Saim Çalışkan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı katıldı.





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