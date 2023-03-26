Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Yeşilırmak kenarında, Y.Y, tartıştığı kişiyi bıçakla yüzünden yaraladı.

Kaçan zanlı, şikayet üzerine, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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