Samsun'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili çekici sürücüsü adliyede

MSB 30 bin 62 personel alımı yapacak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir polis memurunun şehit olduğu, bir polis memurunun yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan çekici sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosikletle Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda çarpışan 55 BFR 78 plakalı çekicinin sürücüsü H.C.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sürücü, adliyeye sevk edildi.

Kazada yaralanan polis memuru İsmail Eken'in ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet, dün gece Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 çekiciyle çarpışmış, ağır yaralanan iki çocuk babası Traş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.