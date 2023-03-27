Samsun'da öğrenciler matematiği eğlenerek öğreniyor

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SAMSUN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan matematik seferberliği kapsamında Samsun'da kurulan matematik atölyelerinde öğrencilere oyunlarla metematik öğretiliyor.

İlkadım Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için oluşturulan matematik atölyesinden dönem sonuna kadar 800 öğrenci faydalanacak.

Atölyede öğrenciler matematiği çeşitli materyaller ve oyunlarla, günlük hayattan örneklerle eğlenerek öğrenecek.

Matematik Atölyesi'nde görevli Çarşamba İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Büşra Ayar Aydın, AA muhabirine, atölyede matematiği ders kitapları ve derslerden çıkarıp gerçek hayata uyarladıklarını söyledi.

Aydın, "Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı matematik seferberliği çalışmalarını yürütüyoruz. Burada haftada iki gün kentteki bulunan okullar atölyemize geliyorlar. Matematik materyalleri oluşturuyoruz, bazen eğitsel oyunlar oynuyoruz. Bazen karşılıklı yarışmalar yapıyoruz. Çocuklar farkında olmadan matematiği kullanıyorlar. Bunu ders çalışma, formül olarak yaptığımızda kafaları karışabiliyor zor gelebiliyor ama oyun olduğunda hepsi hemen cevap veriyorlar, eğleniyorlar ve buradan mutlu ayrılıyorlar." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, matematik atölyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ağar, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan matematik seferberliği kapsamında Samsun'da çeşitli çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.

Ağar, "Samsun Matematik Seferberliği ile matematiği öğrencilerimiz için çekinilen bir alan olmaktan çıkararak çözümsel yöntemleriyle sevilen, hayatın içinde bir bilim olarak yeniden keşfetmeleri amaçlanıyor. Bu doğrultuda önemli sonuçlar getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.









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