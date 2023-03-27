Samsun'da polisten kaçarken kaza yapan yaralama şüphelisi adliyeye getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp çalıntı motosikletle kaçarken kaza yapan silahlı yaralama şüphelisi, tekerlekli sandalyeyle adliyeye getirildi.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta Tabakhane Mahallesi'nde tüfekle yaralanan S.B'nin şüphelisinin Dursun K. olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında takibe alınan Dursun K, 21 Mart'ta Hacınabi Mahallesi Öz Sokak'ta çalıntı motosikletle seyir halindeyken polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken karşı yönden gelen otomobile çarptı.

Yaralanan Dursun K, Bafra Devlet Hastanesi'ndeki 6 gün süren tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alındı.

Polis aracıyla Bafra Adliyesi önüne getirilen şüpheli, tekerlekli sandalyeyle adliye binasına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.