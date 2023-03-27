Vezirköprü'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, araç yandı

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SAMSUN (AA) - Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Vezirköprü - Havza kara yolu Kızılcaören mevkisinde Özgür Yeşer'in (24) kullandığı 52 HH 114 plakalı otomobil, şarampole devrildi.



Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hastaneye sevki sonrasında otomobilde yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi.

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