GÜNCELLEME - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan M.B.Ö. (23) isimli kadın ile V.K. (27), E.Ç. (37), Ü.D. (26) ve İ.D'nin (39) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D. ile İ.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğerleri ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, evlerinde uyuşturucu madde sattıkları bilgisi edinilen Ü.D. ile İ.D'nin Güzelyurt Mahallesi'ndeki evlerine dün düzenlenen operasyonda, 1478 sentetik ecza hapı, 30 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile 10 bin 840 lira para ve 100 dolar ele geçirilmiş, şüpheliler ile evde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen M.B.Ö. isimli kadın, V.K. ve E.Ç. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.