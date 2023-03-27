Şehit polis memuru Mustafa Ata Traş Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Mustafa Ata Traş'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Traş'ın (43) cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından Büyük Cami bahçesine getirildi.



Cenaze törenine katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehidin babası Arif Traş ile yakınlarını teskin etti.

Protokol üyeleri de şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.



İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Kıranköy Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidin eşi Hatice Traş, cenaze töreni boyunca eşinin tespihini bir an olsun elinden bırakmadı.

Cenazeye, eşi Hatice, çocukları Beren ve Arif, şehidin annesi Fevziye, babası Arif Traş, yakınları ile Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, 19 Mayıs Polis MYO Müdürü Ogün Şahin, Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, askeri ve mülki erkan ile şehidin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde motorize ekipte görevli polis memuru Mustafa Ata Traş yönetimindeki 55 SJ 967 motosiklet, dün gece Mimarsinan Mahallesi YEDAŞ Kavşağı'nda H.C.D. idaresindeki 55 BFR 78 çekiciyle çarpışmıştı. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Traş, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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