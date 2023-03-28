Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta yürüyen O.Z, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan O.Z, arkadaşları tarafından ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. O.Z, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

O.Z.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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