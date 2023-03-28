Depremzede çocuklar kütüphanede moral buldu

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Samsun'a gelen depremzede çocuklar için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Merkez Kütüphanesi'nde etkinlik düzenlendi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de 27 Mart - 2 Nisan arasında kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında OMÜ Kurupelit yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan aileler ve çocukları için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Üniversite Merkez Kütüphanesi'nde "Kütüphane İyileştirir" temasıyla kutlanan haftada, depremzede çocuklarla kitap okuma, boyama gibi çeşitli etkinlikler yapılarak çeşitli hediyeler verildi ve çizgi film gösterimi sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, etkinlikte, "Kütüphane Haftası"nın ilk günlerini depremzede çocuklara destek olmak amacıyla kutladıklarını söyledi.

Çocuklarda deprem korkusunun unutturulması için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlendiğini aktaran Eren, "Kütüphane yönetimimizin hazırladığı bu etkinlik çok anlamlı ve önemli. Depremzede ailelerin ve çocukların burada yaşadıkları olumsuzlukları unutmaları bir nebze de olsa moral bulmaları bizler için çok önemli. Yaraları sarmak, insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu kapsamda herkes üzerine düşeni yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.





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