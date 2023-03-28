Kaymakam Zaman'dan depremzede ailelere ziyaret

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SAMSUN (AA) - Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.



Malatya'dan deprem sonrası Alaçam ilçesine gelen ve Fatih Mahallesi'nde ikamet eden 5 aileyi ziyaret eden Kaymakam Zaman, ailelerle sohbet ederek çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.



Ailelere sıkıntılarının olup olmadığını soran Zaman, her zaman depremzedelerin yanında olduklarını vurguladı.

Depremzede Hasan Kılıç, ziyaret için teşekkür ederek, "İlçeye geldiğimiz günden itibaren bir an olsun bizden desteğini esirgemeyen başta Kaymakam Fikret Zaman olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Rabbim bir daha bizlere böyle felaketler yaşatmasın." dedi.



Kaymakam Zaman'a ziyaretinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Emre Kösem de eşlik etti.





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